Bundespolizeiinspektion Leipzig / BPOLI L: Alles aussteigen, ...

BPOLI L: Alles aussteigen, Fahrkartenkontrolle

Leipzig - Für 210 Chemnitzer Fans hieß es heute Mittag im Bahnhof Liebertwolkwitz: "Alles aussteigen. Fahrkartenkontrolle von Allen."

Nicht selten versuchen einige zugfahrende Fußballfans ein bisschen Geld zu sparen. Da es bei den Eintrittskarten in der Regel nicht geht, dann eben bei der Hin- und Rückreise. Doch heute hatten sie Pech. Am Bahnhof Liebertwolkwitz erwartete die Bundespolizei die Fans aus Chemnitz. Denn die Mitteldeutsche Regiobahn hatte für die An- und Abreise zum Spiel in Leipzig extra einen Sonderhalt eingerichtet. Nachdem sie den Zug verlassen hatten, kontrollierte das Zugpersonal mit Unterstützung der Bundes- und Landespolizei von Allen die Fahrkarten. Ein Großteil der Chemnitzer besaß natürlich eineFahrkarte. Doch 17 von ihnen waren schwarzgefahren. Neben einer Fahrkarte für die Rückfahrt nach Chemnitz hatten sie nun auch noch eine Strafanzeige wegen Erschleichens von Leistungen im Gepäck. Anschließend wurden die Chemnitzer Fans mit Shuttlebussen zum Spiel gefahren

