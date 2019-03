Bundespolizeiinspektion Leipzig / BPOLI L: Der frühe Wurm... wird von ...

BPOLI L: "Der frühe Wurm..." wird von der Bundespolizei gefangen

Leipzig - Am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr wurden in einer Zugabstellgruppe in der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofes zwei Sprayer auf frischer Tat gestellt. Die beiden Männer im Alter von 27 und 28 Jahren hatten gerade einen Zug auf einer Fläche von rund 30 Quadratmetern besprüht. Dabei wurden sie allerdings vom Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn beobachtet. Dieser informierte umgehend die Bundespolizei. Die beiden Leipziger wurden noch am Tatort von den Beamten festgenommen. Bei den ersten Ermittlungen am Zug fanden die Bundespolizisten unter anderem auch den Spruch: "Der frühe Wurm". Doch dieser wurde diesmal vom Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn und der Bundespolizei gefangen. Die Beamten fanden bei den beiden Leipzigern neben den Spraydosen weitere Sprayer- Utensilien. Die Bundespolizei Leipzig hat gegen die beiden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

