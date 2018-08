Bundespolizeiinspektion Leipzig / BPOLI L: Vom Urlaub in die ...

BPOLI L: Vom Urlaub in die Justizvollzugsanstalt

Schkeuditz/Leipzig - Seine Urlaubsreise endete für einen 38jährigen aus Halle (Saale) am 21. August 2018 hinter Gittern in der Messestadt.

Bei der Einreisekontrolle eines Fluges aus der Türkei am Flughafen Leipzig/Halle stellten die Bundespolizisten fest, dass ihn das Amtsgericht seines Wohnortes Ende des vergangenen Jahres per Strafbefehl wegen des unerlaubten Besitzes von Drogen verurteilte. Die notwendigen Barmittel in Höhe von insgesamt 477 Euro konnte der Mann am Flughafen nicht aufbringen. Nun verbüßt er die Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen in der Justizvollzugsanstalt Leipzig.

