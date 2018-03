Bundespolizeiinspektion Leipzig / BPOLI L: Wer kennt diesen Mann? Die ...

BPOLI L: Wer kennt diesen Mann? Die Bundespolizei Leipzig fahndet nach Handtaschendieb (nur Print- und Onlinemedien)

Leipzig - Am 22. Oktober des letzten Jahres entwendete dieser Mann gegen 12 Uhr die Handtasche einer 79- jährigen Dame in einem bereitgestellten Zug am Leipziger Hauptbahnhof.

Der unbekannte Mann beobachtete sein späteres Opfer vermutlich schon auf dem Bahnsteig am Hauptbahnhof in Leipzig. Als die Dame im Zug nach Dresden für einige Minuten unaufmerksam war, schlug er zu und verließ den Zug mit der Handtasche der Frau noch vor Abfahrt am Leipziger Hauptbahnhof.

Die ältere Dame erstatte Anzeige bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof in Dresden.

In der Tasche befanden sich neben dem Portemonnaie der Dame auch diverse persönliche Gegenstände, darunter zwei Brillen und ein Mobilfunktelefon.

Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen? Wer kennt diesen Mann?

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle und die Bundespolizeiinspektion Leipzig, unter 0341/ 99799 0 entgegen.

