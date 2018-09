Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf / BPOLI LUD: Betäubungsmittel vor ...

BPOLI LUD: Betäubungsmittel vor der Polizei versteckt

Görlitz - Zwei Görlitzer wurden in der vergangenen Nacht wegen des Besitzes von Betäubungsmittel angezeigt. Kurz nach Mitternacht waren die später Beschuldigten im Alter von 22 und 24 Jahren in Görlitz, Struvestraße, kontrolliert und zunächst wieder entlassen worden. Anschließend wurden die Beamten auf zwei Cliptütchen aufmerksam. Diese lagen plötzlich auf dem Gehweg, auf dem zuvor die Kontrolle stattfand. In den Cliptütchen befanden sich Cannabis (0,9 Gramm) und Crystal (0,5 Gramm). Dass das Rauschgift den Männern gehört, daran besteht kein Zweifel, zumal ein Drogenschnelltest in beiden Fällen den Konsum berauschender Mittel verriet. Offenbar hatten die beiden daran geglaubt, dass sie die Cliptütchen vor den Blicken der Ordnungshüter schützen können, wenn sie sich während der Kontrolle mit ihren Füßen direkt darauf stellen.

OTS: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/74160 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_74160.rss2

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf Pressesprecher Michael Engler Telefon: 0 35 81 - 3 62 67 21 E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de www.bundespolizei.de Twitter: @bpol_pir