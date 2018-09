Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf / BPOLI LUD: Cannabis sichergestellt

BPOLI LUD: Cannabis sichergestellt

Görlitz - Bei der Kontrolle eines polnischen Bürgers sind in dessen Gürteltasche 0,3 Gramm Cannabis gefunden und anschließend sichergestellt worden. Die Bundespolizei war am Mittwochnachmittag an der Görlitzer Altstadtbrücke auf den 25 Jahre alten Zgorzelecer aufmerksam geworden. Die Ermittlungen, die wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen ihn eingeleitet wurden, führt nun das Polizeirevier Görlitz.

OTS: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/74160 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_74160.rss2

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf Pressesprecher Michael Engler Telefon: 0 35 81 - 3 62 67 21 E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de www.bundespolizei.de Twitter: @bpol_pir