Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf / BPOLI LUD: Eine halbe Tonne Kupfer ...

BPOLI LUD: Eine halbe Tonne Kupfer sichergestellt

Görlitz - Die Sicherstellung einer halben Tonne Kupfer ist das Ergebnis eines fortgesetzten Einsatzes im nördlichen Landkreis Görlitz.

Bereits am 10.04.2018 hatte die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf über intensive Fahndungsmaßnahmen in diesem Raum berichtet und dabei über die Festnahme eines polnischen Tatverdächtigen berichtet. Dieser war hinter dem Lenkrad eines in Radeberg entwendeten Ford Kuga ertappt worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz wurde inzwischen Untersuchungshaft gegen ihn angeordnet.

Im konkreten Fall war am Mittwochmorgen, kurz nach 06.00 Uhr, ein polnischer Ford Mondeo Turnier aufgefallen. Der Pkw fuhr auf der B115 in Richtung Süden, als er bei Jämlitz eine verdeckt eingesetzte Streife passierte. Diese zögerte nicht lange und hielt den offenbar überladenen Kombi bei Bad Muskau an. Bei der anschließenden Kontrolle war die Ursache der Überladung nicht zu übersehen. Sowohl der Kofferraum als auch der Fahrgastraum war mit in Stücken geschnittenem Starkstromkabel vollgepackt. Weder der Kraftfahrer (38) noch dessen Beifahrer (22) konnte die Herkunft des Kupferkabels in irgendeiner Weise erklären.

Das Kupfer, dessen Gewicht in etwa 500 Kilogramm beträgt und dessen Wert bei ca. 8.000,00 Euro liegt, wurde sichergestellt.

Schließlich bestand gegen die beiden polnischen Männer der Verdacht des besonders schweren Falls des Diebstahls zum Nachteil eines Lausitzer Energieversorgers.

Am Rande wurde festgestellt, dass der 38-Jährige zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Offensichtlich ist ihm das beim Führen eines Kraftfahrzeuges jedoch völlig egal. Schließlich kam ans Licht, dass er in der gleichen Nacht bereits von Bundespolizisten der nördlichen Nachbarinspektion in Forst beim Schwarzfahren erwischt und ihm die Weiterfahrt untersagt wurde.

Die weiteren Ermittlungen dazu übernahm zunächst das Polizeirevier Weißwasser.

