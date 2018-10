Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf / BPOLI LUD: Gegen das ...

BPOLI LUD: Gegen das Aufenthaltsgesetz verstoßen

Görlitz - Weil sie gegen das Aufenthaltsgesetz verstoßen haben, sind eine weißrussische Frau (36), zwei weißrussische Männer (33, 41) sowie ein ukrainischer Mann (28) von der Bundespolizei angezeigt worden.

Auf den 28-Jährigen und den 33-Jährigen trafen die Beamten am Mittwochvormittag im Görlitzer Bahnhof, nachdem diese gemeinsam mit einem Zug von Polen in die Neißestadt gelangt waren. Der Ukrainer führte in diesem Moment lediglich ein Ersatzpapier mit, gültiger Reisepass und Visum fehlten ihm. Er erklärte, dass er so dennoch nach Berlin reisen wollte. Sein Begleiter war zwar im Besitz eines Passes, hatte darin auch ein gültiges polnisches Arbeits-Visum eingeklebt. Weil er damit aber offenbar in Deutschland einer Erwerbstätigkeit nachgehen wollte, war sein Reiserecht erloschen. Beide wurden nach Polen zurückgeschoben.

Auch die 36-Jährige und deren 41-jähriger Mann sind im Görlitzer Bahnhof, allerdings am Nachmittag, in Gewahrsam genommen worden. Zuvor hatte eine aufmerksame Mitarbeiterin der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft (ODEG) die Bundespolizei über die Reisenden informiert. Das gänzlich ohne Dokumente eingereiste Paar ist später dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge übergeben worden.

