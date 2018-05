Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf / BPOLI LUD: Gestohlenen BMW X6 ...

BPOLI LUD: Gestohlenen BMW X6 sichergestellt, tatverdächtiger Fahrer vorläufig festgenommen

Görlitz - Am Montagvormittag stellte eine gemeinsame Streife aus Bundespolizei und Zoll einen gestohlenen BMW X6 sicher. Später gelang es, auch den tatverdächtigen Fahrer des Geländewagens vorläufig festzunehmen.

Gegen 09.30 Uhr war das Fahrzeug zum ersten Mal auf der S 127 in der Nähe der Ortslage Klein Priebus gesehen worden. Kurz darauf unternahm dessen Fahrzeugführer den Versuch, über den Grenzübergang in Podrosche aus Deutschland auszureisen. Dieser Versuch misslang. Ein Dienstfahrzeug eilte dem Wagen daraufhin hinterher.

Der Sichtkontakt zu dem SUV brach jedoch ab. Durch die rücksichtslose Fahrweise war es dem bis dato unbekannten Fahrer des BMW gelungen, den Streifenwagen abzuschütteln. Aber der Unbekannte, der sich wahrscheinlich schon in sicherem Terrain wähnte, hatte seine Rechnung ohne den Hubschrauber der Bundespolizei gemacht. Die Besatzung des hinzugerufenen "fliegenden Auges" stöberte den Wagen gegen 10.10 Uhr in einem Waldstück bei Rietschen wieder auf. Allerdings fehlte zu diesem Zeitpunkt die Spur zu der Person, die bis dahin hinter dem Lenkrad gesessen hatte. Vielleicht dachte der Unbekannte in diesem Moment auch ein zweites Mal, er wäre der Polizei entkommen. Ein Diensthund beendete diesen Gedanken. Dank der Hilfe und Unterstützung des vierbeinigen Kollegen wurde gegen 10.50 Uhr ein 24 Jahre alter Verdächtiger aus Litauen vorläufig festgenommen und später an das Polizeirevier Weißwasser übergeben.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der ein Jahr und fünf Monate alte BMW in der vergangenen Nacht in Gelsenkirchen gestohlen worden war.

Dessen Eigentümer hatte den Diebstahl erst heute Morgen bemerkt und Anzeige erstattet. Zu diesem Zeitpunkt war sein fahrbarer Untersatz bereits im Fadenkreuz der Bundespolizei aufgetaucht. Das gelang im Übrigen auch Dank des Hinweises eines aufmerksamen Bürgers. Dieser sah das Fahrzeug in Richtung Steinbach rasen. Im Anschluss teilte er seine Beobachtung mit.

Um den Fall wird sich abschließend die Soko Kfz. kümmern.

