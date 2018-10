Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf / BPOLI LUD: In Bad Muskau klickten ...

BPOLI LUD: In Bad Muskau klickten die Handfesseln

Görlitz, Bad Muskau - Zwei Mal klickten gestern in Bad Muskau die Handfesseln. Am Vormittag nahm die Bundespolizei zunächst einen 40-Jährigen fest. Gegen den Thüringer lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Mühlhausen vor. Dem Haftbefehl ging die Anordnung eines Tages Erzwingungshaft voraus. Diese hatte sich der Betroffene in einer Bußgeldangelegenheit eingehandelt. Schließlich zahlte er die offene Geldbuße i. H. v. 10,00 Euro einschließlich der noch ausstehenden Kosten (72,60 Euro).

Am Abend dann ist ein 20-Jähriger von den Bundespolizeibeamten festgenommen worden. Bei der Überprüfung seiner Personalien hatten sie herausgefunden, dass das Amtsgericht Cottbus die Untersuchungshaft gegen den polnischen Bürger angeordnet hatte. Demnach ist er des versuchten gemeinschaftlichen Diebstahls in einem besonders schweren Fall angeklagt. Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam setzte der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Görlitz den Untersuchungshaftbefehl am Donnerstag in Vollzug und schickte den Angeklagten hinter Gitter.

