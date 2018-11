Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf / BPOLI LUD: Mann in Bad Muskau ...

BPOLI LUD: Mann in Bad Muskau festgenommen

Görlitz - Am Mittwoch (31. Oktober 2018) wurde in Bad Muskau ein 37-Jähriger von der Bundespolizei festgenommen. Nach dem deutschen Staatsangehörigen fahndete die Staatsanwaltschaft Gera seit August 2018 per Haftbefehl. Im Vorfeld hatte das Amtsgericht Greiz wegen einer Straßenverkehrsgefährdung die Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe angeordnet. Um den Gefängnisaufenthalt abzuwenden, fehlten dem Leipziger 4500 Euro - er wurde in die Justizvollzugsanstalt Görlitz eingeliefert.

