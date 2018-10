Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf / BPOLI LUD: Mit verbotenem ...

BPOLI LUD: Mit verbotenem Einhandmesser ertappt

Görlitz - Mit einem verbotenen Einhandmesser ist ein polnischer Bürger ertappt worden. Der 28 Jahre alte Mann wurde am Donnerstag, eine Stunde nach Mitternacht, als Beifahrer in einem Peugeot bei Kodersdorf angetroffen. Das Corpus Delicti hatte er in einem Fach der Beifahrertür deponiert. Weil ein berechtigtes Interesse am Führen des grundsätzlich verbotenen Messers offenbar nicht bestand, ist es sichergestellt und gegen den Eigentümer ein Bußgeldverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet worden.

