Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf / BPOLI LUD: Ukrainer hat polnisches ...

BPOLI LUD: Ukrainer hat polnisches und ungarisches Visum erschlichen

Görlitz - Eine gemeinsame deutsch-polnische Streife hat gestern Vormittag auf polnischer Seite bei Zgorzelec einen Ukrainer ertappt. Dieser hatte sich offensichtlich mit einem erschlichenen polnischen Arbeitsvisum in der Bundesrepublik aufgehalten. Ein ausschließlich für kulturelle Zwecke erteiltes ungarisches Visum, welches gleichfalls im Reisepass des 31-Jährigen eingeklebt war, war wohl ebenfalls erschlichen. Bei einer Überprüfung der Personalien des Mannes kam ans Licht, dass dieser sich unter falscher polnischer Identität im Kreis Lippe registrieren ließ. Bei einem in diesem Zusammenhang vorgelegten polnischen Personalausweis handelt es sich demnach um eine Fälschung. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz und wegen des Verdachts der mittelbaren Falschbeurkundung. Die Ausländergruppe des polnischen Grenzschutzes in Zgorzelec annullierte das polnische Visum und ordnete eine Einreisesperre für die Republik Polen an.

