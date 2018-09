Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf / BPOLI LUD: Verbotenes ...

BPOLI LUD: Verbotenes Butterflymesser in der Umhängetasche

Görlitz - In einer Umhängetasche, die ein ukrainischer Fahrzeugführer in seinem Reisegepäck aufbewahrte, entdeckten Bundespolizisten ein verbotenes Butterflymesser. Das Messer wurde beschlagnahmt, der 47-Jährige wegen des waffenrechtlichen Verstoßes angezeigt. Der Mann war gestern Mittag mit seinem ukrainischen Renault Trafic auf der Autobahn bei Kodersdorf in Richtung Bautzen angehalten und kontrolliert worden.

