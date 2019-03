Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf / BPOLI LUD: Wegen ...

BPOLI LUD: Wegen Ordnungswidrigkeiten per Haftbefehl gesuchte Männer festgenommen

Görlitz, BAB 4 - Zwei wegen begangener Ordnungswidrigkeiten per Haftbefehl gesuchte Männer sind gestern von der Bundespolizei festgenommen worden.

Für einen der Betroffenen, einen polnischen Bürger (44), führte der Weg nach der Festnahme in die Justizvollzugsanstalt. Er war am Mittwochvormittag auf der Autobahn bei Nieder Seifersdorf kontrolliert worden. Trotz des fehlenden Ausweises war mit der Unterstützung der polnischen Behörden schnell die richtige Identität herauszufinden. Demnach handelt es sich um einen 44-Jährigen, gegen den die Staatsanwaltschaft Köln wegen einer offenen Geldbuße i. H. v. 408,00 Euro einen Vollstreckungshaftbefehl erlassen hatte.

Der zweite Betroffene ist am Nachmittag in Görlitz, Bahnhofstraße, kontrolliert worden. Bei der Überprüfung seines Namens wurde festgestellt, dass der 47-jährige Neißestädter dem Landratsamt Enzkreis immer noch eine Geldbuße i. H. v. 260,00 Euro schuldete. Letztlich bewahrte ihn der Vater vor einer mehrtätigen Erzwingungshaft. Er brachte das notwendige Geld zum Polizeirevier und nahm seinen Sohn mit. Der Vorführungsbefehl, den die Staatsanwaltschaft Karlsruhe vor einem reichlichen Monat in dieser Angelegenheit ausgestellt hatte, wurde inzwischen gelöscht.

