Bundespolizeiinspektion Magdeburg / BPOLI MD: 12 Zentimeter Klingenlänge ...

BPOLI MD: 12 Zentimeter Klingenlänge - "Für Selbstverteidigung" - Bundespolizei stellt 16-Jährigen mit griffbereiten Küchenmesser fest

Magdeburg - Am Montag, dem 03. September 2018 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 07.15 Uhr einen 16-jährigen Jungen auf dem Hauptbahnhof Magdeburg. Auf die Nachfrage, ob er Waffen oder gefährliche Gegenstände bei sich führe, zog er blitzschnell ein Messer aus seinem Hosengürtel. Dabei handelte es sich um ein Küchenmesser mit einer Klingenlänge von 12 Zentimetern. Das Messer hatte der Jugendliche griffbereit zwischen seiner Gürteltasche und dem Hosengürtel im Bauchbereich deponiert. Er gab an, dies für seine Selbstverteidigung zu benötigen. Das Messer wurde zur Gefahrenabwehr sichergestellt. Den jungen Mann, der in der Vergangenheit bereits polizeilich in Erscheinung getreten war, erwartet eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.

