Bundespolizeiinspektion Magdeburg / BPOLI MD: 42-Jähriger beleidigt und ...

BPOLI MD: 42-Jähriger beleidigt und droht Verkäuferinnen im Hauptbahnhof Dessau

Dessau - Am heutigen Morgen, den 19.08.2018, gegen 07:10 Uhr bedrohte und beleidigte ein 42-jähriger Mann das Verkaufspersonal in einer Bäckerei auf dem Hauptbahnhof in Dessau. Die beiden Verkäuferinnen baten die Bundespolizei um Hilfe. In Zusammenarbeit mit der Landespolizei und unter Androhung von Zwangsmaßnahmen, stellte der Mann seine rassistischen Äußerungen und Drohgebärden ein. Er erhielt nach den polizeilichen Maßnahmen einen Platzverweis für den Hauptbahnhof Dessau. Da der 42-Jährige zusätzlich in der Öffentlichkeit den Hitlergruß zeigte, erhält er neben den Strafanzeigen wegen Beleidigung und Nötigung auch eine Strafanzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

