Bundespolizeiinspektion Magdeburg / BPOLI MD: 62-jähriger ...

BPOLI MD: 62-jähriger "Schwarzfahrer" schlägt und bedroht Zugbegleiter - Bundespolizist auf dem Weg zum Dienst schreitet ein

Magdeburg/Leipzig - Am Montag, dem 27. August 2018 bat ein Zugbegleiter eines über Dessau umgeleiteten Intercitys auf der Strecke Leipzig - Magdeburg einen auf dem Weg zum Dienst befindlichen Bundespolizisten gegen 19.30 Uhr um Hilfe. Der Zug war soeben am Haltepunkt Biederitz vorbeigefahren. Der Kundenbetreuer wollte zuvor die Fahrkarte eines 62-jährigen Reisenden kontrollieren. Dieser führte jedoch keine gültige Fahrkarte bei sich. Nachdem der Kundenbetreuer aufgrund der Personalienfeststellung die Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg informierte, rastete der "Schwarzfahrer" aus und schlug dem Kundenbetreuer unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der Kundenbetreuer wehrte sich und bat anschließend den in einem anderen Waggon mitreisenden Bundespolizisten um Unterstützung. Der 62-jährige Täter verhielt sich auch gegenüber dem Bundespolizisten verbal aggressiv und war mit den polizeilichen Maßnahmen nicht einverstanden. Zudem bedrohte er den in der Nähe stehenden Zugbegleiter mehrfach. Eine Streife der Bundespolizei erwartete den Zug am Hauptbahnhof Magdeburg und unterstützte ihren Kollegen. Der 62-Jährigen wird sich nun gleich mehrfach verantworten müssen. Gegen ihn wurden Strafanzeigen wegen Leistungserschleichung, Körperverletzung und mehreren Bedrohungen gefertigt.

