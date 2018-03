Bundespolizeiinspektion Magdeburg / BPOLI MD: Am 20. März 2018 vor dem ...

BPOLI MD: Am 20. März 2018 vor dem Hauptbahnhof Magdeburg - Keine "Ostergeschenke" für Taschendiebe -Taschendiebstahlspräventionsteam der Bundespolizei an den Hbf Magdeburg, Leipzig, Chemnitz und Erfurt

Magdeburg - Ostern ist Ferienzeit und damit Hochsaison; auch für Taschendiebe. Die Bundespolizeiinspektionen Leipzig, Chemnitz, Erfurt und Magdeburg führen deshalb verstärkt Präventionsarbeit gegen Taschendiebe durch. Dazu ist das gemeinsame Taschendiebstahlspräventionsteam am 20. März 2018 vor dem Hauptbahnhof Magdeburg, am 21. März 2018 auf dem Querbahnsteig im Hauptbahnhof in Leipzig, am 22. März 2018 im Hauptbahnhof Chemnitz und am 23. März 2018 im Hauptbahnhof Erfurt jeweils von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr im Einsatz.

Dabei wechseln die Beamten die Seite und stellen die häufigsten Tricks der Diebe in kurzen Spielszenen nach. In der Ferienzeit kommt es erfahrungsgemäß zu einem erhöhten Reiseaufkommen auf den Bahnhöfen, in den Zügen und auf den Flughäfen. Im dichten Gedränge und der Hektik des Reiseverkehrs werden viele Gelegenheiten für Taschendiebe geboten: 'Mal eben noch schnell etwas für unterwegs einkaufen, nach der Zugabfahrt oder dem Abflug schauen und dabei das Gepäck unbeaufsichtigt stehen lassen.' Darin finden Taschendiebe immer wieder ideale Bedingungen, um mit einem raschen Griff in die Taschen Anderer an Geld oder Wertsachen zu gelangen.

Dabei kann sich jeder sehr einfach gegen Taschendiebstähle schützen:

- Wertgegenstände, Geld und Kreditkarten in mehreren

Taschen verteilt eng am Körper tragen

- verschließbare Innentaschen nutzen - keine Wertsachen in Rucksäcken aufbewahren - Handtaschen mit dem Verschluss nach innen

unter den Arm klemmen

- misstrauisch sein, wenn man angerempelt wird oder

wenn "unbeabsichtigt" die Kleidung beschmutzt wird

- keine Einblicke in die Geldbörse und an Automaten auf die PIN -

Nummer gewähren

- in aufgehängten Jacken keine Geldbörsen und

Handys in den Taschen lassen

- Vorsicht bei aufdringlicher Hilfe beim Einsteigen in den

Zug/Bus/Straßenbahn

- Reisegepäck nie unbeaufsichtigt lassen

Hinweis: Die Bundespolizei ist 24 Stunden bundesweit über die kostenlose Hotline 0800 6 888 000 erreichbar. Wir laden alle Medien recht herzlich zu den Präsentationen am 20.03.2018 in Magdeburg 21.03.2018in Leipzig 22.03.2018 in Chemnitz 23.03.2018 in Erfurt ein. Bitte melden Sie sich bei einer gewünschten Begleitung des Termins kurz an.

