Bundespolizeiinspektion Magdeburg / BPOLI MD: Bundespolizei findet ...

BPOLI MD: Bundespolizei findet Drogen im Flachmann

Magdeburg - Am Sonntag, den 24. Februar 2019, gegen 12:00 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Magdeburger Hauptbahnhof ein Trio der besonderen Art. Bei den Männern im Alter von 22 und 23 Jahren wurden eine Vielzahl von Drogen und ein verbotener Gegenstand festgestellt. So wurde bei dem 22-Jährigen ein szenetypisches Cliptütchen mit vier Ecstasy-Tabletten und in einem Metallflachmann über 32 Gramm vermutlich Speed aufgefunden. Einer der beiden 23-Jährigen führte circa ein Gramm des verschreibungspflichtigen Medikaments Ketamin, das oft in der Partyszene durch seine halluzinogene Wirkung verbotener Weise frei gehandelt und konsumiert wird, mit sich. Eine Nachschau in der mitgeführten Tasche des anderen 23-Jährigen brachte weitere Ergebnisse. Dieser führte sechs Ecstasy-Tabletten, circa 11 Gramm vermutlich Marihuana, zwei Gramm vermutlich Speed und ein verbotenes Pfefferspray mit sich. Die aufgefundenen Drogen und das Pfefferspray wurden sichergestellt. Alle drei Männer erwarten nun Strafanzeigen nach dem Betäubungsmittelgesetz. Der Besitzer des Pfeffersprays muss sich zudem wegen des Verstoßes nach dem Waffengesetz verantworten.

