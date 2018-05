Bundespolizeiinspektion Magdeburg / BPOLI MD: Bundespolizei stellt ...

BPOLI MD: Bundespolizei stellt Einbrecher auf frischer Tat, welcher im Anschluß erneut mehrfach negativ auffiel

Halle - Am Samstagmorgen, den 05. Mai 2018 wurde die Polizei gegen 04.15 Uhr durch einen aufmerksamen Zeugen über einen Einbruch im Hauptbahnhof Halle informiert: Ein Mann verschaffte sich unberechtigt Zutritt zu einem Imbiss in der Westhalle und entwendete diverse Lebensmittel. Eine sofort eingesetzte Streife konnte den Mann noch am Tatort stellen. Er hatte bereits einen Teil seines Diebesgutes verzehrt. Der 25-Jährige wurde zwecks der Identitätsfeststellung mit auf die Dienststelle genommen. Ihn erwarten Strafanzeigen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Nach Abschluß aller polizeilichen Maßnahmen durfte er die Dienststelle wieder verlassen. Am Vormittag fiel der Mann den Bundespolizisten erneut mehrmals negativ im Hauptbahnhof Halle auf. Er belästigte Reisende und Verkaufspersonal, überschritt unerlaubt verschiedene Gleise, schrie permanent und lautstark herum und versuchte erneut in einem Geschäft Lebensmittel zu entwenden. Gegen 12.15 Uhr war das Maß dann voll. Die Bundespolizisten nahmen den Mann in Gewahrsam und verwiesen ihn des Hauptbahnhofes. Mitarbeiter der Bahn erteilten ihm ein Hausverbot. Die Bundespolizisten erstellten weitere Anzeigen wegen den unbefugten Gleisüberschreitungen und des zweiten Diebstahls im Versuch.

