Bundespolizeiinspektion Magdeburg / BPOLI MD: Bundespolizei stellt ...

BPOLI MD: Bundespolizei stellt Graffititäter auf frischer Tat

Magdeburg - Am späten Montagnachmittag, den 25. März 2019, gegen 17:45 Uhr gelang es der Bundespolizei am Bahnhof Magdeburg-Sudenburg Graffitisprayer zu stellen. Ein achtsamer Bürger hatte kurz zuvor darüber berichtet, dass vier Jugendliche die Wände der Tunnelunterführung besprühten. Daraufhin fuhr eine Streife der Bundespolizei sofort zum Tatort. Hier gelang es den Beamten, drei Jungen und ein Mädchen zu stellen. Zwei der Jugendlichen waren 16 Jahre alt und die anderen Beiden 15 und 18 Jahre. Die frischen Farbanhaftungen an ihrer Kleidung und an den Händen war letztendlich ausschlaggebend dafür, dass sie ihre Tat zugaben. Die Graffitisprayer wurden im Bundespolizeirevier Magdeburg erkennungsdienstlich behandelt und die Beweismittel, wie Farbspraydosen, wurden sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten die Täter die Wache der Bundespolizei wieder verlassen. Sie werden sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten müssen. Zudem ist es möglich, dass der Eigentümer des Bahnhofs Schadensersatz auf dem zivilrechtlichen Klageweg einfordert.

