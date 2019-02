Bundespolizeiinspektion Magdeburg / BPOLI MD: Bundespolizei verhaftet ...

BPOLI MD: Bundespolizei verhaftet "Schwarzfahrer"

Wittenberg - Bundespolizisten verhafteten am gestrigen Tag, den 26. Februar 2019, gegen 10:15 Uhr einen 29-Jährigen in seiner Wohnung in Wittenberg. Der Mann wurde wegen des Erschleichens von Leistungen vom Amtsgericht Wittenberg im Juni 2018 zu einer Strafe von 75 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe oder der Zahlung von 1500 Euro verurteilt. Seine Strafe beglich er nicht und somit erließ die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau einen Haftbefehl gegen ihn. Zudem lag gegen den 29-Jährigen noch ein Erzwingungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Magdeburg vor, in dem ein Tag Erzwingungshaft gegen ihn erlassen wurde. Insgesamt musste er rund 1680 Euro zahlen. Da er dieses nicht konnte wurde er direkt von seiner Wohnung aus in die Justizvollzugsanstalt Halle gebracht. Hier muss er nun insgesamt 76 Tage verbringen.

