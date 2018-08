Bundespolizeiinspektion Magdeburg / BPOLI MD: Einsatz von Spezialkräften ...

BPOLI MD: Einsatz von Spezialkräften der Bundespolizei: Herrenloser Rucksack in S-Bahn am Hauptbahnhof Dessau

Dessau - Am Dienstag, dem 28. August 2018 bemerkte der Triebfahrzeugführer gegen 09.15 Uhr in einer bereitgestellten S-Bahn, die von Dessau nach Leipzig fahren sollte, am Hauptbahnhof Dessau ein herrenloses Gepäckstück. Der grüne Rucksack mit Tarnflecken lag in einem Abteil der 1. Klasse in der oberen Gepäckablage und konnte keinen Reisenden zugeordnet werden. Daraufhin informierte der Triebfahrzeugführer über die Notfallleitstelle der Bahn die Bundespolizei. Nachdem ein weiterer Ausruf und Nachfragedienst durch die Bundespolizisten negativ verlief, wurde die S-Bahn evakuiert. Betroffen von der polizeilichen Maßnahme waren ca. 25 Reisende. Der Zug wurde in die Abstellgruppe verlegt und Spezialkräfte der Bundespolizei alarmiert. Diese überprüften den Rucksack und stuften ihn anschließend als ungefährlich ein. Im Rucksack selbst befanden sich persönliche Gegenstände sowie eine Flasche Sekt. Das Gepäckstück wurde sichergestellt. Durch die Einsatzmaßnahmen kam es bei zwei Personenzügen zu insgesamt 129 Minuten Verspätung sowie zwei weiteren Teilausfällen. Da es im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Magdeburg immer wieder zu ähnlich gelagerten Sachverhalten kommt, möchte die Bundespolizei erneut alle Reisenden sensibilisieren, das eigene Reisegepäck immer bei sich zu führen und ganz besonders darauf zu achten. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es sonst auch zu einem großen Polizeieinsatz mit erheblichen Auswirkungen unter finanzieller Regressnahme des Verursachers kommen.

OTS: Bundespolizeiinspektion Magdeburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/74168 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_74168.rss2

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg Telefon: +49 (0) 391-56549-505 Mobil: +49 (0) 152 / 04617860 E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de http://www.bundespolizei.de Twitter: @bpol_pir