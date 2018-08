Bundespolizeiinspektion Magdeburg / BPOLI MD: Einstellungsberater der ...

BPOLI MD: Einstellungsberater der Bundespolizei Mitteldeutschland in Halberstadt und Sangerhausen

Halberstadt Sangerhausen - Am Donnerstag, den 23. August 2018 erwarten Euch die Einstellungsberater der Bundespolizei Mitteldeutschland von 10:00 - 12:00 Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Halberstadt in der Schwanebecker Straße 14 in Halberstadt.

Am Nachmittag beraten sie Euch von 15:00 - 17:00 Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ) Sangerhausen im Baumschulenweg 1 in Sangerhausen. Polizeioberkommissar Kevin Braese und Polizeioberkommissar Robert Dietrich werden hier Interessenten*innen zum Thema Karrieremöglichkeiten in der Bundespolizei informieren. Sie freuen sich auf viele interessante Gespräche mit Bewerbern, die ihren Grund für den Beruf eines Bundespolizisten oder einer Bundespolizistin finden wollen oder bereits gefunden haben.

Außerhalb dieser Informationsveranstaltungen haben die Einstellungsberater für Mitteldeutschland ihr Büro in der Nähe des Hauptbahnhofes, direkt in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg, Kantstraße 4, im City Carré und sind unter 0391 / 56549-511 oder per Mail unter eb.magdeburg@polizei.bund.de zu erreichen.

Zusätzliche Informationen findet Ihr auch auf der Homepage www.komm-zur-bundespolizei.de.

