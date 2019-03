Bundespolizeiinspektion Magdeburg / BPOLI MD: Körperverletzung und ...

BPOLI MD: Körperverletzung und Bedrohung - 44-Jähriger verhaftet

Bitterfeld - Am späten Donnerstagabend, den 28. März 2019, gegen 23:30 Uhr kontrollierten Bundespolizisten auf den Bitterfelder Bahnhof einen 44-jährigen Mann. Bei dem Abgleich seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem stellte sich heraus, dass der Mann mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau gesucht wurde. Bereits im Juli 2017 erging durch das Amtsgericht Bitterfeld-Wolfen der Strafbefehl wegen Körperverletzung und Bedrohung. So wurde der 44-Jähige zu einer Strafe von 1800 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 90 Tagen verurteilt. Der Mann beglich lediglich einen geringen Teil seiner Geldstrafe. Deshalb erstellte die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau Anfang März dieses Jahres den Haftbefehl. Auch gestern konnte er die noch offenen 1780 Euro Geldstrafe nicht zahlen. Der Mann wurde durch die Bundespolizisten in die Justizvollzugsanstalt Halle gebracht. Hier wird er die nächsten 89 Tage verbringen.

