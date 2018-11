Bundespolizeiinspektion Magdeburg / BPOLI MD: Lebensgefahr - Kinder auf ...

BPOLI MD: Lebensgefahr - Kinder auf den Bahngleisen

Halberstadt - Am gestrigen 31.Oktober 2018, um 15:00 Uhr wurde die Bundespolizei in Halberstadt über auf den Bahngleisen spielende Kinder im Bereich des Bahnhofes Halberstadt informiert. Sofort begaben sich zwei Beamte zu dem Gefahrenort. Die Kinder, ein achtjähriger Junge und zwei sieben und acht Jahre alte Mädchen hielten sich noch an den Bahngleisen auf. Sofort wurden die Kinder aus dem Gefahrenbereich herausgeholt und belehrt. Anschließend wurden die Kinder an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Auch diese wurden auf das lebensgefährliche Handeln ihrer Kinder hingewiesen, verbunden mit der Bitte, die Kinder stetig auf die Gefahren an Bahnanlagen hinzuweisen. Da der Aufenthalt von Kindern in diesen lebensgefährlichen Bereichen leider kein Einzelfall darstellt, bittet die Bundespolizei darum, dass wiederholt auf die Gefahren auf und an Bahnanlagen und mögliche schwerwiegende Folgen dieses Fehlverhaltens hingewiesen wird. Die Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft sehr spät wahrgenommen werden. Der Bremsweg eines Zuges bei 100 Kilometer in der Stunde beträgt bis zu 1000 Meter. Kostenlose Flyer zu dieser Problematik stellt die Bundespolizei gern zur Verfügung.

