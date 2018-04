Bundespolizeiinspektion Magdeburg / BPOLI MD: Mann ohne Fahrkarte aber ...

BPOLI MD: Mann ohne Fahrkarte aber mit Untersuchungshaftbefehl durch Bundespolizei gestellt

Bitterfeld, Halle, Merseburg - Am Samstag, dem 31. März 2018 bat der Zugbegleiter eines Intercityexpress die Bundespolizei am Hauptbahnhof Halle gegen 10.35 Uhr um Hilfe: In seinem Zug befand sich ein Mann, welcher in Bitterfeld eingestiegen war, sich zwischen den Sitzreihen versteckt hatte und keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte. Eine Streife der Bundespolizei übernahm den Mann nach Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Halle. Die fahndungsmäßige Überprüfung seiner Personalien im Datenbestand der Polizei ergab, dass der 20-Jährige durch das Amtsgericht Berlin-Tiergarten per Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde. Er ist wegen Diebstahls angeklagt und blieb der anberaumten Gerichtsverhandlung unentschuldigt fern. Der Gesuchte wurde festgenommen und dem Bereitschaftsrichter am Amtsgericht Merseburg vorgeführt. Dieser bestätigte den Haftbefehl. Die Bundespolizisten lieferten den Mann daraufhin in die Jugendjustizvollzugsanstalt Raßnitz ein. Zudem fertigten die eingesetzten Bundesbeamten die Strafanzeige wegen der aktuellen Schwarzfahrt.

