Bundespolizeiinspektion Magdeburg / BPOLI MD: Nach Beleidigung einer ...

BPOLI MD: Nach Beleidigung einer Kundenbetreuerin: Bundespolizei beschlagnahmt bei 20-Jährigem 31 Gramm Marihuana

Dessau - Am Montag, dem 17. September 2018 bat eine Kundenbetreuerin der Bahn die Bundespolizei am Hauptbahnhof Dessau gegen 07.30 Uhr um Hilfe. Sie befand sich in einem Regionalexpress auf der Strecke Magdeburg-Dessau. Bei der Fahrscheinkontrolle eines 20-jährigen Mannes stellte sie fest, dass er einen Fahrschein erworben hatte, der seine Gültigkeit erst ab 09.00 Uhr entfaltete. Sie sprach ihn darauf an und teilte ihm mit, dass er ein anderes Ticket nachlösen muss. Während des Zahlungsvorganges, den der 20-Jährige nur sehr widerwillig bestritt, begann er die Kundenbetreuerin massiv mit ehrverletzenden Worten zu beleidigen. Daraufhin rief sie die Bundespolizei, die den Mann nach Ankunft am Hauptbahnhof Dessau bereits erwartete. Zur Feststellung seiner Identität wurde er in die Dienststelle gebracht. Dort fanden die Bundespolizisten neben seinem Ausweis auch circa 31 Gramm Marihuana, eine Feinwaage, eine Wasserpfeife sowie einen Grinter. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt. Den Mann erwarten Strafanzeigen wegen Beleidigung sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Kundenbetreuerin war über das Verhalten des Mannes so schockiert, dass sie im Nachgang ihren Dienst abbrechen musste.

