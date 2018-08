Bundespolizeiinspektion Magdeburg / BPOLI MD: Öffentlichkeitsfahndung ...

BPOLI MD: Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei-Bitte um Mithilfe zur Ergreifung der Täter wegen gefährlicher Körperverletzung, schweren Landfriedensbruch und Sachbeschädigung

Magdeburg - Barleber See - Am 11. August 2018, gegen 18:40 Uhr kam es zu einem Angriff auf eine mit circa 40 Reisenden besetzte S-Bahn am Haltepunkt Barleber See. Hierbei sprangen 10-12 vermummte Personen während dieses S-Bahn-Haltes aus dem Gebüsch auf den Bahnsteig. Die Täter warfen Autoreifen in die Bahntüren, sodass diese sich nicht schlossen. Zusätzlich wurde die Notbremse gezogen. Anschließend besprühten die vermummten Personen den Zug großflächig mit Graffiti (Schriftzüge APK und FCM). Zudem wurde Reizgas in die offenen Türen gesprüht. Durch das Versprühen des Gases sind drei Personen verletzt worden. Die Weiterfahrt des Zuges wurde durch Autoreifen im Gleisbereich verhindert. Aufgrund sofortiger Nahbereichsfahndung ist es gelungen, vier Täter zu stellen. Per Beschluss hat das Amtsgericht Magdeburg die Veröffentlichung der sieben verbliebenen Täter angeordnet. Zudem werden Hinweise nach einem silberfarbenen Volkswagen-Kombi, eventuell "Bora", gesucht, der sich zur Tatzeit in der Nähe des Tatortes aufhielt und möglicherweise mit der Tat in Verbindung steht.

Die Bundespolizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung. Wer kann Hinweise zu diesen Tätern oder zum Kfz geben? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549-555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Hinweise können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage gegeben werden.

