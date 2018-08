Bundespolizeiinspektion Magdeburg / BPOLI MD: Pärchen entwendet ...

BPOLI MD: Pärchen entwendet Buntmetall und wird durch Bundespolizei auf frischer Tat gestellt

Blumenberg, Bahnstrecke Magdeburg-Halberstadt - Am Dienstag, dem 28. August 2018 gelang einer Streife der Bundespolizei gegen 10.30 Uhr der Zugriff auf ein Pärchen, welches am Bahnhof Blumenberg Buntmetall entwendet hatte. Zuvor wurden die 34-jährige Frau und ihr 39-jähriger Begleiter durch einen Stellwerksmitarbeiter dabei beobachtet, wie sie sich mit ihrem Fahrzeug dem Tatort näherten. Die bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Personen stiegen aus dem Fahrzeug aus und sammelten diverse Kleineisenteile, wie Gleisschrauben und Schienenklammern, aus dem ehemaligen Baustellenbereich der Bahn in zwei Eimer ein. Die Eimer verluden sie anschließend auf der Pritsche ihres Fahrzeuges. Der Stellwerksmitarbeiter informierte umgehend die Bundespolizei, die den Dieben kurz darauf das Handwerk legte. Bei dem Diebesgut handelte es sich insgesamt um ca. 15 Kilo Eisen. Der Mann und die Frau müssen sich nun wegen des Diebstahls strafrechtlich verantworten.

