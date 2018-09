Bundespolizeiinspektion Magdeburg / BPOLI MD: Wildunfall im Gleis: ...

BPOLI MD: Wildunfall im Gleis: Regionalexpress überfährt sechs Wildschweine

Halle-Angersdorf - Am Donnerstagabend, dem 20. September 2018 wurde die Bundespolizei in Halle gegen 22.30 Uhr durch die Deutsche Bahn über einen Wildunfall an der Strecke Halle-Angersdorf, in der Nähe des Stellwerkes Angersdorf informiert. Eine sofort eingesetzte Streife begab sich zum Ereignisort und musste dort insgesamt sechs tote Wildschweine am und auf dem Gleis registrieren. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass ein durchfahrender Regionalexpress die Tiere gegen 21.18 Uhr erfasst und tödlich verletzt hatte. Für die Bergung der Kadaver musste die Strecke von 23.00-23.45 Uhr sowie 00.27-00.48 Uhr gesperrt werden. Es wurden zwei Jagdpächter informiert, die die Wildschweine anschließend abtransportierten. Inwieweit der verursachende Zug durch die Kollision beschädigt wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Bundespolizei.

