Bundespolizeiinspektion Offenburg / BPOLI-OG: Achtung Taschendiebe/ ...

BPOLI-OG: Achtung Taschendiebe/ Reisende im Bahnhof Offenburg bestohlen

Offenburg - Heute Mittag gegen 14:45 Uhr wurde eine Reisende im Bahnhof Offenburg bestohlen. Bislang unbekannte Täter entwendeten ihr den Geldbeutel mit Bargeld, EC Karte und Bahncard und konnten entkommen. Laut eigenen Angaben benutzte sie nach der Ankunft mit einem IC aus Frankfurt den Aufzug am Bahnsteig. Eine Frau und ein Mann drängten sich eng an ihr vorbei ebenfalls in den Aufzug und als sie diesen in der Unterführung verließ, war ihre Handtasche geöffnet und der Geldbeutel verschwunden. Möglicherweise handelte es sich bei den beiden Personen um die Taschendiebe. Sie werden wie folgt beschrieben: Beide waren zwischen 20-30 Jahre alt, die Frau war ca. 160 cm groß und trug eine weiße Jacke, der Mann war ca. 165 cm groß und trug eine schwarze Jacke. Wenn sie Hinweise zu diesen beiden Personen geben können werden sie gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Die Bundespolizei warnt:

Auf Bahnhöfen und in Zügen sind immer mehr professionell agierende Banden unterwegs, die mithilfe verschiedener Tricks die Wertgegenstände von Reisenden unbemerkt entwenden. Die Täter gehen dabei oft arbeitsteilig vor und sind gut organisiert. Innerhalb von nur wenigen Sekunden sind Geldbeutel, Kreditkarten oder das Handy verschwunden.

Einige Tipps der Bundespolizei wie Sie sich vor einem Taschendiebstahl schützen:

- Tragen Sie Geld, Zahlungskarten, Papiere und andere

Wertgegenstände immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen immer mit der

Verschlussseite zum Körper.

- Lassen Sie Ihre Handtasche oder Jacke niemals unbeaufsichtigt. - Achten Sie gerade in einem Gedränge verstärkt auf Ihre

Wertsachen. Werden Sie misstrauisch, wenn Sie plötzlich angerempelt oder "in die Zange" genommen werden.

- Notieren Sie niemals Ihre PIN irgendwo im Portemonnaie (schon

gar nicht auf der Zahlungskarte).

- Sollten Ihnen Zahlungskarten abhandengekommen sein, lassen Sie

diese sofort für den weiteren Gebrauch sperren, am besten telefonisch über den bundesweiten Sperr-Notruf 116 116.

- Sollte es doch einmal zu einem Diebstahl gekommen sein, dann

sollten die Betroffenen sofort bei der nächsten Polizeidienststelle Anzeige erstatten. Die Bundespolizei ist rund um die Uhr über die kostenlose Servicenummer 0800/6 888 000 erreichbar.

