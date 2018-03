Bundespolizeiinspektion Offenburg / BPOLI-OG: Auf dem Güterzug von ...

BPOLI-OG: Auf dem Güterzug von Italien nach Offenburg

Offenburg - Am 21.03.2018 gegen 6:10 Uhr meldete ein Lokführer der Bundespolizei, dass beim Zughalt im Güterbahnhof in Offenburg drei Personen gesichtet wurden, welche sich vom Güterzug entfernten. Die Zugeinheit kam aus Italien und war auf dem Weg in Richtung Köln. Durch Einsatzkräfte der Bundespolizei und Landespolizei konnten drei nigerianische Staatsangehörige in unmittelbarer Nähe festgestellt werden. Die Personen sind nach aktuellem Ermittlungsstand unter einem Sattelauflieger, welcher auf dem Güterzug transportiert wurde, mitgereist. Sie reisten auf diesem Wege zunächst unerkannt in das Bundesgebiet ein. Die Absuche des Güterzugs und die Überprüfung der Planen und der Container aus der Luft mittels Polizeihubschrauber führten nach bisherigem Ermittlungsstand zu keinen weiteren Feststellungen. Die Personen wurden versorgt und im Klinikum Offenburg ärztlich behandelt, da nicht auszuschließen war, dass die Personen infolge der mehrstündigen Zugfahrt ohne Witterungsschutz unterkühlt waren. Der Aufenthalt im Container stellt bei diesen Witterungen eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben dar. Alle drei Personen stellten ein Asylersuchen in Deutschland. Sie wurden erkennungsdienstlich behandelt und im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Landesaufnahmestelle in Karlsruhe weitergeleitet.

