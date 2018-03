Bundespolizeiinspektion Offenburg / BPOLI-OG: Besuchsreise endet ...

BPOLI-OG: Besuchsreise endet vorzeitig in Kehl - Moldawier mit falschem Ausweis muss zurück in sein Heimatland

Kehl - Bei der nächtlichen Kontrolle eines internationalen Fernreisebusses von Bratislava nach Antwerpen haben Beamte der Bundespolizei im Stadtgebiet Kehl am 11. März eine Urkundenfälschung aufgedeckt. Ein 30-jähriger Mann aus Moldawien zeigte bei der Kontrolle einen falschen rumänischen Personalausweis vor. Im weiteren Verlauf wurde zudem ein falscher moldawischer Führerschein aufgefunden. Er gab den Beamten gegenüber an, seine in Belgien lebende Schwester besuchen zu wollen.Beide Dokumente wurden sichergestellt und den Mann erwarten Anzeigen wegen Urkundenfälschung und einem Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde er aufgefordert, unverzüglich das Land zu verlassen.

OTS: Bundespolizeiinspektion Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/75292 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_75292.rss2

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter Hutt Telefon: 0781/9190-103 E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de https://twitter.com/bpol_bw