Bundespolizeiinspektion Offenburg / BPOLI-OG: Betrunkener beschäftigt ...

BPOLI-OG: Betrunkener beschäftigt Bundespolizei

Offenburg - Gestern Abend hat ein 31-jähriger deutscher Staatsangehöriger die Bundespolizei in Offenburg beschäftigt. Mehrfach hatte er über die Sprecheinrichtung am Dienstraum im Bahnhof auf der Leitstelle in der Straßburger Straße angerufen und gab an, er sei überfallen worden. Als eine Streife ihn vor Ort antraf und einige Nachfragen zum vermeintlichen Überfall hatte, konnte er dazu keine plausiblen Angaben machen. Da er zudem stark nach Alkohol roch, wurde bei ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt, mit dem Ergebnis 2,6 Promille. Er bekommt nun eine Anzeige wegen des Vortäuschens einer Straftat.

