Bundespolizeiinspektion Offenburg / BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt ...

BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt international gesuchten Straftäter fest

Kehl - In den frühen Morgenstunden gelang Beamten der Bundespolizei, im Rahmen der Kontrolle eines Fernreisebusses von Paris nach Budapest, in Kehl die Festnahme eines international gesuchten Straftäters. Nach dem 43-jährigen algerischen Staatsangehörigen hatte ein Amtsgericht in Bayern wegen Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen mit europäischem Haftbefehl gefahndet. Nach richterlicher Vorführung befindet er sich nun im Gefängnis.

OTS: Bundespolizeiinspektion Offenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/75292 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_75292.rss2

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter Hutt Telefon: 0781/9190-103 E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de https://twitter.com/bpol_bw