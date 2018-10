Bundespolizeiinspektion Offenburg / BPOLI-OG: Bundespolizei stellt ...

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt verbotene Gegenstände und Drogen sicher

Offenburg/Kehl - Die Bundespolizei hat heute Nachmittag in Kehl und Offenburg verbotene Gegenstände und geringe Mengen Drogen sichergestellt. Ein 18-jähriger Fahrzeuglenker im Stadtgebiet Kehl hatte ein verbotenes Elektroimpulsgerät als Taschenlampe getarnt in der Ablage der Fahrertür. Im Bahnhof Offenburg wurde einem 19-Jährigen ein Teleskopschlagstock abgenommen. Beide erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Starker Marihuanageruch wurde einem 39-Jährigen im Bahnhof Kehl zum Verhängnis. In seiner Jackentasche wurden die Beamten fündig, dort hatte er geringe Mengen Marihuana deponiert. Er bekommt eine Anzeige.

