Bundespolizeiinspektion Offenburg / BPOLI-OG: Diebstahl aus ...

BPOLI-OG: Diebstahl aus Containeranlage der DB AG/Bundespolizei sucht Zeugen

Offenburg - Unbekannte haben am 27. September im Zeitraum 18:45 Uhr bis 20:00 Uhr aus der Containeranlage der DB AG in der Marie-und Georg-Dietrich-Straße in Offenburg, Bargeld sowie mehrere Bohrmaschinen entwendet. Der genaue Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise auf den Verbleib des Diebesgutes sowie möglicher Täter geben kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

