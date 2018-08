Bundespolizeiinspektion Offenburg / BPOLI-OG: Fahndungserfolge im ...

BPOLI-OG: Fahndungserfolge im deutsch-französischen Grenzgebiet und am Flughafen Karlsruhe/ Baden-Baden

Kehl/Rheinmünster - Heute Morgen gelang Beamten der Bundespolizei, in einem grenzüberschreitenden Zug von Straßburg nach Karlsruhe, die Festnahme eines gesuchten Straftäters. Gegen den 32-jährigen Rumänen bestanden gleich zwei offene Haftbefehle wegen Erschleichen von Leistungen und gefährlicher Körperverletzung. Da er die fälligen Geldstrafen nicht bezahlen konnte, muss er nun eine 140-tägige Ersatzfreiheitsstrafe absitzen. Wenig später ging den Bundespolizisten am Flughafen Karlsruhe/ Baden-Baden, im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Bulgarien, ein weiterer gesuchter Straftäter ins Netz. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hatte einen 43-jährigen Franzosen wegen einem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz per Haftbefehl gesucht. Er konnte vor Ort die fällige Geldstrafe bezahlen und anschließend nach Bulgarien ausreisen.

