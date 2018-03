Bundespolizeiinspektion Offenburg / BPOLI-OG: Festnahme im Fernreisezug ...

BPOLI-OG: Festnahme im Fernreisezug - Senegalese weist sich mit falschem Dokument aus

Kehl/Straßburg/Karlsruhe - Die Bundespolizei hat am Abend des 10. März in einem Zug von Straßburg nach Karlsruhe einen 29-jährigen senegalesischen Staatsangehörigen festgenommen. Er zeigte den Beamten einen französischen Personalausweis vor, der sich als Fälschung herausstellte.Recherchen ergaben, dass der Mann unter den falschen Personalien in München gemeldet und im Besitz einer Duldung ist, zudem besteht der Verdacht, dass er unter Vorlage des falschen französischen Dokuments ein Konto eröffnet hat und einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit nachgeht. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und den 29-Jährigen nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen an die zuständige Ausländerbehörde weitergeleitet.Der falsche französische Ausweis sowie alle auf die Aliaspersonalien erworbenen Dokumente wurden sichergestellt.

