Bundespolizeiinspektion Offenburg / BPOLI-OG: Gemeinsame ...

Gemeinsame deutsch-französische Streife fahndet erfolgreich

Straßburg/Kehl/Karlsruhe - Eine gemeinsame Streife der deutschen Bundespolizei und der französischen Grenzpolizei hat heute Morgen in einem Fernverkehrszug von Straßburg nach Karlsruhe einen gesuchten Straftäter festgenommen. Gegen den 39-jährigen polnischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Kassel wegen Erschleichen von Leistungen in 14 Fällen. Zusätzlich wurde er noch von drei weiteren Staatsanwaltschaften ebenfalls wegen Erschleichen von Leistungen per Aufenthaltsermittlung gesucht. Da er die Geldstrafe in Höhe von 850 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer 85-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe ins Gefängnis gebracht.

