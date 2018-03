Bundespolizeiinspektion Offenburg / BPOLI-OG: Graffiti im Bahnhof ...

BPOLI-OG: Graffiti im Bahnhof Offenburg/Bundespolizei sucht Zeugen

Offenburg - Unbekannte Täter besprühten am 12. März 2018 zwei Reisezugwagen der DB, welche gegen 01:00 Uhr für mehrere Stunden im Bahnhof Offenburg abgestellt waren. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zu möglichen Tätern und auch zum Tatzeitpunkt liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zum Graffiti an den Reisezugwagen im Bahnhof Offenburg machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

