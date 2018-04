Bundespolizeiinspektion Offenburg / BPOLI-OG: Heiß gelaufene Bremsen an ...

BPOLI-OG: Heiß gelaufene Bremsen an Güterzug

Lahr - Über das Führungs-und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Offenburg wurde der Bundespolizei mitgeteilt, dass ein Güterzug aufgrund einer zunächst unklaren Brandentwicklung am Bahnhof Lahr zum Stehen gekommen ist. Vor Ort wurde durch die Bundespolizei festgestellt, dass an insgesamt acht Wagen der Zugeinheit die Bremsen heiß gelaufen sind, was auch die Brandursache darstellte. Durch die Feuerwehr Lahr wurden die betroffenen Wagen gekühlt. Aufgrund der Einsatzkräfte im Gleisbereich musste die Rheintalbahn kurzzeitig gesperrt werden. Der betroffene Güterzug wurde auf einem Nebengleis abgestellt und konnte seinen Weg in Richtung Basel nicht fortsetzen.

