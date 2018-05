Bundespolizeiinspektion Offenburg / BPOLI-OG: International gesuchte ...

BPOLI-OG: International gesuchte Straftäterin in Auslieferungshaft

Rheinmünster - Am Nachmittag des 16. Mai nahmen Beamte des Bundespolizeireviers am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden, im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Bulgarien, eine international gesuchte Straftäterin fest. Gegen die 49-jährige bulgarische Staatsangehörige lag ein europäischer Haftbefehl ihres Heimatlandes vor, aufgrund eines Delikts aus dem Bereich der Wirtschaftskriminalität. Nach Eröffnung des Haftbefehls am Amtsgericht Baden-Baden wurde die gesuchte Straftäterin ins Gefängnis gebracht, wo sie jetzt im Rahmen der internationalen Rechtshilfe auf ihre Auslieferung nach Bulgarien wartet.

