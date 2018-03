Bundespolizeiinspektion Offenburg / BPOLI-OG: Kinder an den Gleisen ...

BPOLI-OG: Kinder an den Gleisen sorgen für Streckensperrung

Mahlberg - Heute Mittag gegen 13:30 Uhr haben drei 8-, 6- und 5-jährige Kinder für eine 15-minütige Sperrung der Rheintalbahn gesorgt. Nach einer Meldung durch die Notfallleitstelle der Bahn in Karlsruhe entdeckte ein Hubschrauber der Bundespolizei, welcher sich zum Meldezeitpunkt bei einem Einsatz im Güterbahnhof Offenburg befand, die drei an den Gleisen beim Sportplatz in Orschweier in ging dort zur Landung. Beamte des Polizeiposten Ettenheim brachten die drei Kinder in die nahe gelegene Flüchtlingsunterkunft und übergaben sie dort an ihre Erziehungsberechtigten. Durch die vorsorgliche Streckensperrung entstanden Zugverspätungen.

