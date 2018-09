Bundespolizeiinspektion Offenburg / BPOLI-OG: Kinder in den Gleisen ...

BPOLI-OG: Kinder in den Gleisen sorgen für Streckensperrung

Lahr - Heute Abend gegen 18:10 Uhr haben drei 11-jährige Kinder für eine 30-minütige Sperrung der Rheintalbahn bei Lahr gesorgt. Nach einer Meldung durch die Notfallleitstelle der Bahn in Karlsruhe fuhren unverzüglich Streifen von Bundes- und Landespolizei die Örtlichkeit an und konnten die drei Jungs in einem nahe gelegenen Maisfeld antreffen. Laut ersten Erkenntnissen haben sie sich im Gleis aufgehalten um ein "spektakuläres" Video zu drehen. Beim Polizeirevier Lahr wurden sie im Beisein der Erziehungsberechtigten eindringlich über die Gefahren im Bahnverkehr belehrt. Durch die vorsorgliche Streckensperrung entstanden Zugverspätungen.

