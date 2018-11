Bundespolizeiinspektion Offenburg / BPOLI-OG: Mehrfach gesuchter ...

BPOLI-OG: Mehrfach gesuchter Straftäter in internationalem Fernreisezug festgenommen

Kehl/Karlsruhe - Beamte der Bundespolizei haben heute Mittag in einem Fernreisezug von Straßburg nach Karlsruhe einen 34-jährigen Algerier festgenommen. Gegen ihn bestanden gleich drei Fahndungsnotierungen. Die Staatsanwaltschaft Wuppertal hatte per Haftbefehl wegen Diebstahls nach ihm gefahndet. Das Amtsgericht Düsseldorf suchte ihn per Aufenthaltsermittlung wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls und das Ausländeramt Düsseldorf hatte ihn zum Zwecke der Ausweisung/Abschiebung zur Festnahme ausgeschrieben. Da er zudem keinerlei Ausweispapiere vorweisen konnte, erhält er eine Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz. Die fällige Geldstrafe konnte er nicht bezahlen und wurde zur Verbüßung einer 60-tägigen Haftstrafe ins Gefängnis gebracht.

