Bundespolizeiinspektion Offenburg / BPOLI-OG: Notorischer Taschendieb in ...

BPOLI-OG: Notorischer Taschendieb in Abschiebehaft

Offenburg - Am 12. November hatte ein 70-jähriger Bosnier in einem ICE von Freiburg nach Offenburg mehrere Reisende bestohlen und hierbei über 200 Euro Bargeld erbeutet. Ein Reisender bemerkte den Diebstahl und verständigte über den Zugbegleiter die Bundespolizei, welche den Mann bei seiner Ankunft im Bahnhof Offenburg festnehmen konnten. Bei der Durchsuchung wurden bei ihm über 200 Euro Bargeld aufgefunden. In der polizeilichen Vernehmung gab der 70-Jährige zu, dass das Geld aus Taschendiebstählen stammt und es wurde daraufhin sichergestellt. Recherchen ergaben, dass der polizeibekannte Mann in Deutschland und der Schweiz bereits mehrfach wegen Taschendiebstahlsdelikten in Erscheinung getreten war. Im September 2018 wurde er aufgrund eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz und nachdem er ebenfalls bei einem Taschendiebstahl im Zug erwischt wurde, in sein Heimatland Bosnien abgeschoben und erhielt ein mehrjähriges Einreiseverbot für Deutschland. Auf Anordnung des zuständigen Amtsgerichts Offenburg wurde der 70-jährige Bosnier heute in Abschiebehaft genommen und soll erneut in sein Heimatland abgeschoben werden.

