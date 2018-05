Bundespolizeiinspektion Offenburg / BPOLI-OG: Pfeffersprayeinsatz nach ...

BPOLI-OG: Pfeffersprayeinsatz nach Widerstandshandlungen im Bahnhof Offenburg

Offenburg - Im Rahmen einer Personenkontrolle im Bahnhof Offenburg kam es heute Abend zu massiven Widerstandshandlungen und zum Einsatz von Pfefferspray. Gegen 21:00 Uhr sollten drei männliche Personen in der südlichen Bahnhofsunterführung kontrolliert werden. Bei Erkennen der Polizeikräfte ergriffen diese sofort die Flucht, konnten aber durch die Beamten von Bundes- und Landespolizei auf dem Bahnsteig gestellt werden. Im Rahmen der Identitätsfeststellung kam es zu Angriffen und massiven Widerstandshandlungen gegen die Beamten. Erst durch den Einsatz von Pfefferspray gelang es, die Personen zu Boden zu bringen und zu fesseln. Hierbei leisteten sie weiter Widerstand, wodurch drei Polizeibeamte leichte Schürfwunden erlitten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei den Personen um drei nigerianische Staatsangehörige im Alter von 23, 32 und 33 Jahren, die zum Tatzeitpunkt stark alkoholisiert waren. Alle drei Personen sind in Deutschland gemeldet und im Besitz von Aufenthaltsgestattungen sowie einer Duldung. Der Grund für ihr Verhalten ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Alle drei Personen befinden sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam und werden nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

